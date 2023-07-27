"Горстка пожертвований" от Путина не изменит ситуацию с дефицитом украинского зерна — генсек ООН

Повышение цен на зерно в мире больше всего ударит по развивающимся странам.

ООН продолжит сотрудничество с Турцией, Украиной, Россией и другими странами, чтобы возобновить Черноморскую зерновую инициативу. "Горстка" зерна, которую якобы "жертвует" Россия странам Африки, не соизмерима с последствиями ее выхода из "зернового соглашения".

Такое заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша цитирует CNN.

"Понятно, что когда забираешь с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, исходя из экономических законов, это приведет к более высоким ценам, чем те, которые существовали бы при нормальном доступе украинского зерна на международные рынки", — подчеркнул он.

Генсек ООН отметил, что за это повышение цен будут "платить все и повсюду", а больше всего оно ударит по развивающимся странам.

"Не с помощью горстки пожертвований некоторым странам мы можем исправить это драматическое влияние, которое касается всех и повсюду", — сказал он.

Заявление Антониу Гутерриша прозвучало на фоне утверждения президента РФ Владимира Путина, что Россия уже отправила почти 10 млн тонн зерна в Африку.

Напомним, президент России Владимир Путин подкупает Африку после выхода из "зернового соглашения". Он пообещал некоторым странам отправить бесплатное зерно.

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