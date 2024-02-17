Горячая ночь: в Курской и Белгородской области РФ раздались громкие взрывы

В Курской и Белгородской области России прогремели сильнейшие взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и очевидцы в социальных сетях.

В частности, якобы жители Курской области предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Средства ПВО" вроде бы работали на территории Курской области. Об этом добавил представитель власти.

Спустя определенный период ракетную опасность отменили в Курской области.

В то же время, добавим, что предупреждения о ракетной опасности даже включали на ТВ каналах.

Между тем, жителям Белгородской области посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Мол, громкие звуки взрывов тоже связаны с "работой ПВО" России.

Напомним, что несколько дней в Белгороде неспокойная: в городе раньше прогремела серия взрывов и были попадания. По данным пропагандистских пабликов, погибли по меньшей мере шесть человек, еще не менее 10 пострадали.

В минубивствах РФ уже отчитались о сбитии якобы 14 реактивных снарядов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Документы готовь и сумку": Взрывы! Курск и Белгород ГОРЯТ! Россияне упаковывают чемоданы!

Напомним, 14 февраля бойцы легиона "Свобода России" пообещали ответ за российские обстрелы по Харькову и анонсировали демилитаризацию всего приграничного региона Белгородской области РФ.

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