Горячая ночь в Новороссийске: местные жители сообщают о взрывах в порту

Россияне очнулись от взрывов.
Жители Новороссийска, находящиеся в Краснодарском крае РФ, сообщают о взрывах.
Об этом они заявляют в соцсетях.
В то же время, официально местные чиновники предупреждали об учебе до 23 часов. Однако взрывы в городе прогремели в 3:16 по Москве.
Жители Новороссийска утверждают, что в городе раздалось по меньшей мере 8 взрывов, они продолжаются
Также происходит атака неустановленных дронов.
В Сети пользователи пишут, что "ракета попала в порт", виден и свет, и дым.
К тому же, сообщается о проблемах с электроснабжением.
"Порт взорвали, наш порт взорвали", – комментируют ситуацию очевидцы.
По предварительной информации, местный порт – без света.
Официальной информации от представителей российских властей пока нет.
Также сообщается, что под ударом в Новороссийске к тому же оказалась и нефтебаза.
Напомним, что ранее ночью в Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников.
Также после атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве и Севастополе частично исчез свет.
К тому же частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников.
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