Горячая ночь в Новороссийске: местные жители сообщают о взрывах в порту

Жители Новороссийска, находящиеся в Краснодарском крае РФ, сообщают о взрывах.

Об этом они заявляют в соцсетях.

В то же время, официально местные чиновники предупреждали об учебе до 23 часов. Однако взрывы в городе прогремели в 3:16 по Москве.

Жители Новороссийска утверждают, что в городе раздалось по меньшей мере 8 взрывов, они продолжаются

Также происходит атака неустановленных дронов.

В Сети пользователи пишут, что "ракета попала в порт", виден и свет, и дым.

К тому же, сообщается о проблемах с электроснабжением.

"Порт взорвали, наш порт взорвали", – комментируют ситуацию очевидцы.

По предварительной информации, местный порт – без света.

Официальной информации от представителей российских властей пока нет.

Также сообщается, что под ударом в Новороссийске к тому же оказалась и нефтебаза.

Также читайте В Крыму раздались новые взрывы в районе бухты Казачья

Напомним, что ранее ночью в Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников.

Также после атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве и Севастополе частично исчез свет.

К тому же частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.