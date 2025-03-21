Горячая ночь в РФ: на нефтебазе в Краснодарском крае произошел повторный взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел 21 марта 2025 года на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом пишут рос "СМИ".

Все произошло из-за разгерметизации горящего резервуара. Часть нефти попала на три единицы техники и двух специалистов. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Огонь распространился на еще один резервуар. Общая площадь возгорания существенно возросла. В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.

Напомним, что речь идет о нефтебазе, которую на днях беспилотники атаковали этот важный объект.

В ночь на 19 марта 2025 года беспилотники атаковали станцию "Кавказская" в Краснодарском крае Российской Федерации.

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Из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата повредился трубопровод между резервуарами – начался пожар. Его площадь к утру достигла 1700 квадратных метров.

Станция "Кавказская" – важный объект в экспорте российской нефти. В нее входят железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод к нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Кстати, в середине февраля ее тоже атаковали беспилотники.

Мы ранее информировали, что в русском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.

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