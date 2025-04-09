Горячая ночь в России: взрывы слышны над Саратовской областью и Краснодарским краем

РФ атаковали неизвестные дроны / © ТСН.ua

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Серию взрывов слышно в ночь на 9 апреля 2025 года над Саратовской областью и Краснодарским краем РФ.

Об этом информирует SHOT.

Вроде бы система ПВО работает по воздушным целям.

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Местные жители рассказали, что по меньшей мере пять взрывов было слышно в районе проспекта Химиков в Энгельсе. Очевидцы наблюдали серию вспышек в небе.

Предварительно вроде бы система ПВО отработала по воздушным целям. Перед этим был слышен звук пролета БПЛА в небе. Пока официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА. По его словам, в местах возможной угрозы работают системы оповещения.

Также очевидцы пишут, что было слышно несколько взрывов в пригороде Славянска-на-Кубани, городе Крымске и станицы Раевского Краснодарского края.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы.