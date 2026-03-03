Горячий уксус бьет из-под земли: в США проснулся уникальный гейзер

Гейзер Эхинус в Йеллоустоунском национальном парке

В Йеллоустонском национальном парке , штат Вайоминг, США, впервые за последние шесть лет начал извергаться крупнейший в мире кислотный гейзер Echinus. С начала февраля он активно выбрасывает в воздух потоки горячей воды на высоту до 9 метров.

Об этом пишет PopSci.

Уникальность кислотного фонтана

Кислотные гейзеры, такие как Echinus, считаются очень редким явлением в природе. Обычно кислотная вода достаточно быстро разрушает горные породы, из которых состоит подземная система гейзера. Однако в этом случае кислотные газы смешиваются с нейтральными водами, поэтому концентрации кислоты недостаточно для разрушения камня.

Бассейн гейзера имеет диаметр около 20 метров и отличается необычным красным цветом пород из-за высокого содержания железа, алюминия и мышьяка. Уровень кислотности воды здесь сравним с апельсиновым соком или обычным уксусом. Сама по себе она не представляет прямой химической угрозы для человека, но температура воды достигает 93 градусов по Цельсию, что делает ее крайне опасной для туристов.

История извержений и текущая активность

По данным геологов, Echinus был преимущественно спокоен до 1948 года. Пик его активности пришелся на 1980-е и 1990-е годы, когда мощные извержения могли продолжаться более полутора часов. Впоследствии гейзер начал охлаждаться, и после короткого всплеска активности осенью 2017 он почти заснул, выбросив воду лишь несколько раз в период с 2018 по 2020 год.

Пробуждение этого года началось с того, что поверхность гейзера стала беспокойной. Начиная с середины февраля извержения повторяются каждые два-пять часов, длятся около трех минут, а столб воды достигает от 6 до 9 метров. Ученые следят за активностью с помощью температурных датчиков: нагрев до 70 градусов Цельсия свидетельствует об извержении, а до 40 градусов — об обычных всплесках.

"Ожидается, что извержения не будут продолжаться до начала напряженного летнего туристического сезона в Йеллоустоуне, поэтому наблюдайте, пока можете", - пишет издание.

