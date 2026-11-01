ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
864
Время на прочтение
2 мин

Горящие баррикады и слезоточивый газ: одну из стран Европы всколыхнули массовые протесты

В швейцарских городах Цюрих и Базель митингующие устроили масштабные беспорядки с горящими баррикадами. Также агрессивная толпа напала на полицию.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Митингующие подожгли баррикады

Митингующие подожгли баррикады

Вечером субботы 31 октября в Швейцарии вспыхнули беспорядки. Протестующие вышли на улицы городов Цюрих и Базель. Несколько сотен человек сооружали баррикады и устроили пожары.

Об этом сообщили в SRF .

В частности, в Базеле около 150 человек прошли по центру города. Потому общественный транспорт в городе пришлось временно остановить.

В Цюрихе в районе Лангштрассе и Гельветиаплац прошли протесты. Митингующие сделали баррикады из контейнеров для мусора, электросамокатов и других предметов, а затем подожгли их.

В городской полиции Цюриха заявили, что агрессивная толпа атаковала правоохранителей фейерверками, камнями и бутылками. Полицейские в ответ применили водометы, слезоточивый газ и резиновые шары.

Толпа напала на полицию

Толпа напала на полицию

Кроме того, на улицах произошли столкновения с полицией. Из-за действий протестующих были повреждены стекла и другое имущество, а на одной из улиц неизвестные подожгли автомобиль. Около полуночи также произошло нападение на патрульный автомобиль в Цюрихе, прибывший по вызову о медицинской чрезвычайной ситуации.

Как информируют журналисты, к участию в митинге в Цюрихе призвали ультралевые группировки.

Напомним, 18 октября во Франции начались протесты против высоких цен и разрушения социальной модели. На акции протеста вышли не менее 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались погромами, пожарами и ограблениями. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов достигло более 2 тысяч человек.

В частности, в Лиможе на юго-западе Франции неизвестные подожгли историческое здание мэрии, построенное в конце XIX века.

После масштабных акций протеста министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес попытался уйти в отставку, признав, что ситуация вышла из-под контроля. Однако президент Макрон отставку не принял и поручил министру разработать меры по повышению безопасности на улицах французских городов и привлечению к ответственности виновных в беспорядках.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie