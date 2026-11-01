Митингующие подожгли баррикады

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Вечером субботы 31 октября в Швейцарии вспыхнули беспорядки. Протестующие вышли на улицы городов Цюрих и Базель. Несколько сотен человек сооружали баррикады и устроили пожары.

Об этом сообщили в SRF .

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В частности, в Базеле около 150 человек прошли по центру города. Потому общественный транспорт в городе пришлось временно остановить.

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В Цюрихе в районе Лангштрассе и Гельветиаплац прошли протесты. Митингующие сделали баррикады из контейнеров для мусора, электросамокатов и других предметов, а затем подожгли их.

В городской полиции Цюриха заявили, что агрессивная толпа атаковала правоохранителей фейерверками, камнями и бутылками. Полицейские в ответ применили водометы, слезоточивый газ и резиновые шары.

Толпа напала на полицию

Кроме того, на улицах произошли столкновения с полицией. Из-за действий протестующих были повреждены стекла и другое имущество, а на одной из улиц неизвестные подожгли автомобиль. Около полуночи также произошло нападение на патрульный автомобиль в Цюрихе, прибывший по вызову о медицинской чрезвычайной ситуации.

Как информируют журналисты, к участию в митинге в Цюрихе призвали ультралевые группировки.

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Напомним, 18 октября во Франции начались протесты против высоких цен и разрушения социальной модели. На акции протеста вышли не менее 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались погромами, пожарами и ограблениями. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов достигло более 2 тысяч человек.

В частности, в Лиможе на юго-западе Франции неизвестные подожгли историческое здание мэрии, построенное в конце XIX века.

После масштабных акций протеста министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес попытался уйти в отставку, признав, что ситуация вышла из-под контроля. Однако президент Макрон отставку не принял и поручил министру разработать меры по повышению безопасности на улицах французских городов и привлечению к ответственности виновных в беспорядках.

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