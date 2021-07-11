Горят дома и леса: в Калифорнии жара привела к масштабным пожарам, более 2 тыс. человек эвакуировали

Горят дома и леса: в Калифорнии жара привела к масштабным пожарам, более 2 тыс. человек эвакуировали

Пламя местами поднялся до 31 метра в высоту.

Юго-запад США окутывает невероятная жара. В северных горных районах Калифорнии из-за высокой температру воздуха возникло несколько масштабных пожаров, уничтоживших более десятка домов. Хотя подтвержденных сообщений о повреждении зданий нет, это привело к эвакуации населения.

Как сообщает Associated Press, власти эвакуировали около 2800 человек и закрыла почти 200 квадратных миль (518 квадратных километров) национального леса Плумас.

Пожарные сообщают, что тушить пожары им дается сильно трудно. Пламя местами поднялся до 31 метра в высоту, что заставило пожарных сосредоточиться на строительстве бульдозерных линий для защиты домов.

Обычно пожарные тушат пожары в прохладные и влажные ночи, но сильная жара и низкая влажность не утихают. Это заставило привлечь к тушению огня самолеты, которые подняли в воздух 1200 спасателей.

По словам сотрудника службы пожарной безопасности Лизы Кокс, воздух был настолько сухим, что часть воды, сброшенной самолетом, испарилась, не достигнув земли. И ситуация может не измениться на этих выходных.

"Мы ожидаем такого же завтра и послезавтра", — сказала она.

Напомним, синоптики прогнозируют экстремальную жару в четырех штатах США, а в Долине Смерти — до 50 градусов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку