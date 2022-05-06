Горят дома, завод, а сильный ветер мешает гасить пламя: в России вспыхнули масштабные пожары

В России в Омской области разгорелись масштабные пожары. Там горят леса, сухая трава, дома и завод.

Огонь быстро распространяется, потому что в этом регионе еще и сильный ветер. Из-за этого местные власти ввели в области режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщают региональные российские издания, местные телеграммы-каналы и МЧС РФ.

Как отмечается, в Омске сухая трава вспыхнула сразу в 4 местах. Также на 12 локациях в Омском районе пылают леса площадью ориентировочно 10 гектаров.

Сухая трава на территории Омской области горит в поселках Магистральный, Зеленый и селе Ребривка. А в городе Называевске огонь добрался до домов. Известно, что уже уничтожено 20 жилых домов и 9 нежилых.

Российские пожарные длительное время не могут ликвидировать возгорания из-за сильного ветра, из-за чего огонь быстро распространяется. В МЧС РФ причиной пожаров называют неосторожное обращение с огнем. В общей сложности россияне в области тушат пожары в 130 местах. Вместе с тем жителей Омской области "успокаивают", что похожая ситуация и в других регионах РФ.

Да и это еще не все в российском Омске местные жители в телеграмм-каналах жалуются на пыль, из-за чего на улице невозможно находиться. Также в этом городе слышен запах горелого и появился смог.

Кроме этого в Омске горит местный маслосырзавод. Это произошло из-за короткого замыкания. Уже сгорело 4 помещения.

Напомним, в Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России.

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