Горят резервуары и остановлен завод: хорошие дроны атаковали ключевые объекты России (видео)

Украинские спецслужбы продолжают методически уничтожать топливно-энергетический потенциал страны-агрессоры. В этот раз под прицелом оказались стратегически важные объекты в Краснодарском крае и в Оренбургской области России.

Об этом рассказали источники ТСН в СБУ.

Бойцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины успешно поразили морской порт Темрюк, расположенный в Краснодарском крае России.

По данным источников, в результате попадания на территории порта вспыхнул масштабный пожар — горели по меньшей мере два резервуара с нефтепродуктами. Оккупационные власти и экстренные службы пытались обуздать огонь.

Еще более болезненным для российской экономики стал удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Это предприятие считается самым крупным в мире газохимическим комплексом. Его мощности позволяют перерабатывать колоссальные объемы сырья — около 37,5 миллиарда кубических метров газа в год.

Дроны СБУ попали в уязвимое место завода. Сообщается о возгорании газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70. Эта установка отвечает за очистку сырого газа от примесей — сероводорода и диоксида углерода.

Из-за повреждения оборудования и пожара работа стратегического предприятия была экстренно остановлена.

Напомним, вечером 23 декабря, в городе Будённовск Ставропольского края РФ раздалось около десяти взрывов. По сообщениям местных жителей, они продолжались не менее 20 минут, в северной части города был виден пожар, а один из беспилотников упал между жилыми домами.

Предварительно дроны попали в химический завод «Ставролен», а силы ПВО РФ пытались отразить атаку. Официальных данных о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.