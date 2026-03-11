Госбанк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть, несмотря на разрешение США

Экспорт нефти РФ в Индию / © ТСН

Реклама

Государственный банк Индии (SBI) отказывается проводить финансовые операции, связанные с оплатой российской нефти, даже несмотря на временное разрешение США на ее импорт.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, у крупнейшего кредитора Индии нет уверенности в продолжительности действия временного ослабления ограничений на импорт нефти из страны-агрессорки. В банке опасаются, что такая деятельность может иметь последствия, учитывая его значительный кредитный портфель на международных рынках.

Реклама

Кроме того, финансовое учреждение учитывает возможные репутационные риски.

Источники Bloomberg отмечают, что временное смягчение санкций со стороны США не способствует восстановлению финансовых механизмов, обеспечивающих закупку российской нефти по Индии.

В SBI также пытаются обезопасить свое присутствие на американском рынке. В частности, примерно 26% международного кредитного портфеля банка приходится именно на бизнес в США.

В агентстве добавляют, что в конце 2025 года некоторые индийские банки были готовы рассмотреть возможность финансирования закупок нефти из страны-агрессоры. Впрочем, такой шаг рассматривался только при условии, что они не попадут в санкционные списки и не нарушат установленные ограничения.

Реклама

Ранее сообщалось, что США предоставили индийским нефтеперерабатывающим заводам временное исключение из санкций по закупке российской нефти. Ослабление будет действовать в течение 30 дней и стремится избежать потрясений на мировом энергетическом рынке.

Мы ранее информировали, что рост мировых цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке может принести России новые миллиардные доходы.