Госдеп отреагировал на арест журналиста The Wall Street Journal в России

Государственный департамент уже не впервые призывает граждан США уехать из России при первой возможности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию и осудил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа.

Блинкен заявил, что Госдеп находится в связи с редакцией The Wall Street Journal, а также прилагает максимум усилий по поддержке задержанного в России журналиста.

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"Больше строгим образом осуждаем неоднократные попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", — подчеркнул он.

Блинкен также напомнил, что власти США неоднократно предупреждали своих граждан об осторожности во время поездок в РФ. Кроме того, Государственный департамент уже не впервые призывает граждан США уехать из России при первой возможности.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также выступила с аналогичным заявлением.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к оговорке правительства США не путешествовать в Россию. Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие туда, должны немедленно уехать, как это рекомендует Государственный департамент", — говорится в ее заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже".

Кроме того, мы ранее информировали, что американская ежедневная газета The Wall Street Journal требует в России уволить журналиста издания Эвана Гершковича.

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