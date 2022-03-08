Госдеп США назвал слова Лаврова о войне в Украине "наглой ложью"

Лавров заявил, что цель РФ – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс назвал откровенной ложью слова руководителя МИД РФ Сергея Лаврова о войне в Украине.
Нед Прайс прокомментировал в Twitter слова Лаврова о том, что "цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда". Прайс назвал это "наглой ложью".
Это flat out lie. Россия's special military operation is instigating a war in Ukraine. Украина не может бороться. #StopTheLies pic.twitter.com/h31pWIJB7S— Ned Price (@StateDeptSpox) 8 марта 2022
"Это наглая ложь", а "спецоперация" России разжигает войну в Украине", — написал представитель Государственного департамента США.
Читайте также:
- "Можно набрать номер линии Нацслужбы здравоохранения": Кислица посоветовал Лаврову обратиться за психиатрической помощью
- Пока Путин отказывается прекратить бессмысленную войну против Украины, давление будет усиливаться.
- Новая Зеландия запретила въезд Путину, Лаврову и другим чиновникам из РФ и Белоруссии