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Госдеп США назвал слова Лаврова о войне в Украине "наглой ложью"

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Госдеп США назвал слова Лаврова о войне в Украине "наглой ложью"

Associated Press

Лавров заявил, что цель РФ – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс назвал откровенной ложью слова руководителя МИД РФ Сергея Лаврова о войне в Украине.

Нед Прайс прокомментировал в Twitter слова Лаврова о том, что "цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда". Прайс назвал это "наглой ложью".

"Это наглая ложь", а "спецоперация" России разжигает войну в Украине", — написал представитель Государственного департамента США.

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