Госдеп США назвал слова Лаврова о войне в Украине "наглой ложью"

Госдеп США назвал слова Лаврова о войне в Украине "наглой ложью"

Лавров заявил, что цель РФ – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс назвал откровенной ложью слова руководителя МИД РФ Сергея Лаврова о войне в Украине.

Нед Прайс прокомментировал в Twitter слова Лаврова о том, что "цель специальной военной операции России – остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда". Прайс назвал это "наглой ложью".

Это flat out lie. Россия's special military operation is instigating a war in Ukraine. Украина не может бороться. #StopTheLies pic.twitter.com/h31pWIJB7S — Ned Price (@StateDeptSpox) 8 марта 2022

"Это наглая ложь", а "спецоперация" России разжигает войну в Украине", — написал представитель Государственного департамента США.

Читайте также: