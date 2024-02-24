Госдеп США получил информацию, что Россия месяцами получает от КНДР контейнеры с боеприпасами

Более 7400 контейнеров с боеприпасами и материалами были доставлены в Россию из КНДР за последние полгода.

С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или связанных с ними материалами.

Об этом говорится в информационном бюллетене Государственного департамента США.

Россия импортировала из КНДР морские контейнеры с военными грузами через порт Восточный. В частности, более 7400 контейнеров с боеприпасами и материалами было доставлено в Россию через "Восточную стивидорную компанию", управляющую контейнерным терминалом в порту Восточный на Дальнем Востоке России и военно-морскую базу ВМФ РФ "Дунай" вблизи Владивостока.

В Госдепе добавили, что США будут продолжать разоблачать поставки оружия между КНДР и Россией и принимать меры для препятствования этим незаконным транзакциям.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нашла подтверждение, что Россия запускает по нашему государству и убивает украинцев ракетами из КНДР. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории Северной Кореи.

Кроме того, ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, якобы содержат компоненты американских и европейских компаний.

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