Госдеп США поздравил украинцев с Днем Независимости, вспомнив о российской агрессии и Революции Достоинства

Госдеп США поздравил украинцев с Днем Независимости, вспомнив о российской агрессии и Революции Достоинства

Государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что Украина может гордиться своими достижениями в продвижении к евроинтеграции.

По случаю 30-й годовщины Независимости, от имени всех граждан Соединенных Штатов украинский поздравил государственный секретарь Энтони Блинкен.

Приветствие опубликовано во вторник, 24 августа, на официальном сайте Держепу.

В письменном заявлении Блинкен одобрил тот выбор, который сделали украинцы 30 лет назад, когда Украина начала свое развитие как независимое, демократическое и суверенное государство, основанное на европейских ценностях.

"Через тридцать лет после того исторического решения, продвижение Украины в евроатлантическое будущее было очевидным, и украинский народ может гордиться своими достижениями", — написал госсекретарь.

В поздравлении Блинкен вспомнил о достижениях Революции Достоинства и заверил в поддержке со стороны США, в том числе от российской агрессии.

"Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас в усилиях по достижению евроатлантических стремлений, восстановления и обеспечения международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России. Ваши нынешние усилия по внедрению реформ являются ключевыми для достижения этих целей. Мы остаемся вашим близким партнером в продвижении антикоррупционных усилий, содействии экономическому росту и выполнении обещаний Революции Достоинства ", — говорится в тексте поздравления.

Госсекретарь США выразил убеждение, что демократическая Украина, которая находится в безопасности и процветает, нужна не только самым украинцам, но и всей международной общественности, в частности, США.

"Соединенные Штаты привержены укреплению отношений с Украиной, поскольку мы вместе работаем над построением процветающего будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием независимости!" — завершил поздравление Блинкен.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II поздравила Украину с 30-й годовщиной Независимости. Приветствие Ее Величества опубликовало посольство Великобритании в Украине.

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