Госдеп США приказал должностным лицам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

Государственный департамент США приказал части сотрудников американской дипломатической миссии покинуть Саудовскую Аравию. Речь идет о работниках, чье присутствие в стране не является критически необходимым.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, решение было принято после оценки рисков для дипломатического персонала на фоне эскалации напряжения в регионе. В Вашингтоне беспокоятся, что конфликт на Ближнем Востоке может создать дополнительные угрозы для американских объектов и граждан.

В этой связи части дипломатов и членам их семей поручили покинуть страну. При этом главный персонал посольства продолжит работу.

Американские власти отмечают, что подобные шаги являются стандартной процедурой в случае повышенных рисков безопасности. В то же время в Госдепартаменте отмечают, что внимательно следят за развитием событий в регионе.

Напомним, что ранее эвакуационный рейс Air France из ОАЭ развернулся в небе из-за ракетной угрозы.

Эвакуационный самолет авиакомпании Air France, который должен был забрать граждан Франции из Объединенных Арабских Эмиратов, вынужден был вернуться обратно в воздухе. Причиной стали ракеты, обнаруженные поблизости, из-за чего воздушное пространство стало опасным.