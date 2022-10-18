Госдеп США призывает к осмотрительности всех, кто связан с иранскими дронами-камикадзе

Против компаний и стран, сотрудничающих с Ираном в разработке беспилотников, атакующих украинские города, США будут вводить санкции.

После ударов по Киеву с применением иранских дронов-камикадзе в Госдепартаменте США заявили, что против компаний и правительств, сотрудничающих с Ираном в разработке таких беспилотников, будут введены санкции.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 17 октября, представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Все, кто ведет дела с Ираном и может иметь какое-либо отношение к разработке беспилотников или баллистических ракет, а также к поставкам оружия из Ирана в Россию, должны быть очень осторожны и проявлять должную осмотрительность, поскольку США не будут медлить с введением санкций или других мер против нарушителей", — заявил он.

По его словам, укрепление альянса Москвы и Тегерана следует рассматривать как серьезную угрозу всему миру.

Представитель Госдепартамента также отметил, что, по данным американской разведки, некоторые из проданных России иранских беспилотников оказались бракованными. По его словам, закупка такого оружия у Ирана свидетельствует о том, что Россия испытывает огромные проблемы и "вынуждена обращаться за оборудованием в такие ненадежные страны".

В тот же день во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Тегеран во лжи из-за отрицания того факта, что Россия использует иранские беспилотники в Украине.

Санкции против Ирана и спецтрибунал для руководства РФ – результаты встречи главных дипломатов ЕС

Напомним, МИД Украины призвал Иран прекратить поставлять России оружие в войне против Украины и пригрозил ответственностью за соучастие в агрессии.

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