В Госдепе США отвергли заявления России о якобы причастности Украины к антиеврейским погромам в аэропорту Махачкалы, в Дагестане. "Обвинять Украину абсурдно", – сказал спикер Мэтью Миллер.

Об этом говорилось в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США 30 октября во время брифинга, передает корреспондент "Европейской правды".

В частности, глава Кремля Путин и представитель российского МИД Мария Захарова сделали заявление о событиях в Дагестане. Захарова считает их следствием "спланированной и осуществленной извне провокации". А ключевую роль, по ее словам, в антиеврейских погромах в Махачкале сыграл "киевский режим".

Путин во время совещания по ситуации в Дагестане заявил, что Украина и "агентство западных спецслужб" повлияли на это.

"Я видел их заявления по обвинению Украины. Это абсурд, конечно же", – прокомментировал спикер Госдепа российских лиц.

Он добавил, что Россия должна привлечь к ответственности виновных в антиеврейских беспорядках в Дагестане накануне.

Напомним, 26 октября столицу РФ посетила делегация палестинской группировки ХАМАС, террористы которой накануне атаковали Израиль из Сектора Газы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Штурмовали аэропорт и самолеты в поисках "евреев". В Махачкале беспорядки

Украина, Израиль и мир отреагировали на события в Махачкале. Владимир Зеленский сказал, что этот случай не единичен в РФ. Это "культура ненависти к другим народам". А в Израиле заявили. что "серьезно относятся" к массовым беспорядкам в Дагестане.

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