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Госдеп высмеял попытки россиян распространить ложь по "расследованию" против Нуланда

Госдеп высмеял попытки россиян распространить ложь по "расследованию" против Нуланда

Виктория Нуланд / Фото: Getty Images

Россияне продолжают распространять фейковую информацию.

Госдеп высмеял попытки российских пропагандистских СМИ распространить информацию о том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уходит с должности якобы из-за расследования ФБР по растратам американских средств на организацию Майдана в Киеве.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что это абсолютная ложь.

" Я знаю, что Тория давно была "демоном" для российского правительства, потому что они не впервые распространяют против нее дезинформацию", — сказал он.

Он добавил, " я уже подумал, что это прекратится после ее увольнения из Госдепартамента, но, по всей видимости, я удивлен, что так не произошло. Нет, это абсолютная неправда".

Ранее из-за визита в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

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