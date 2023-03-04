Госдума рекомендует российскому бизнесу закупать системы ПВО

Российские власти признают, что не способны защитить всю критически важную инфраструктуру страны от "атак", а потому в Госдуме рекомендуют бизнесу самостоятельно закупать системы ПВО.

Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет The Moscow Times.

Депутат напомнил, что РФ – велика по размеру государства. Мол, именно поэтому "всегда найдется щель", по которой на ее территорию может залететь ударный беспилотник. Потому и рекомендует российским корпорациям закупать ПВО для борьбы с дронами. Ведь, отметил Картаполов, "средства Минобороны сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".

Такой вклад бизнеса в безопасность, по его словам, позволит оградить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы. Также госдумовед говорит, что бизнесмены должны покупать системы ПВО на постоянной основе. Мотивирует Каратполов это "противодействие террористам".

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — заявил Каратполов.

Напомним, в начале января 2023 года на крышах зданий в центре Москвы появились установки ЗРПК "Панцирь-С1". Три комплекса, которые установили на крышах, ограждают территорию, посреди которой расположен Кремль.

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