Госизмена в пользу Украины: российская военная получила 8 лет тюрьмы

Срок заключения для военной просили 12 лет.

Суд в российском Ростове-на-Дону после якобы признание вины вынес приговор военной Татьяне Кузьменко по обвинению в "государственной измене" в пользу Украины.

Об этом сообщает российское информационное агентство "ТАСС".

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Ее приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой на два года. "Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме через материалы, маркированные грифом" совершенно секретно ", — сообщила пресс-секретар суда Елена Катькало.

Срок заключения для военной просили 12 лет. Однако и этот приговор можно обжаловать.

В апреле 2020 ФСБ России заявило, что в аннексированном Крыму задержали участников якобы "Украинская разведывательно-диверсионной группы", в которую входила "российская военная, подозреваемая в выдаче государственной тайны".

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