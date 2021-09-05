Госпереворот в Гвинее: мятежники распустили правительство и приостановили действие конституции

Однако Министерство обороны заявило, что попытка госпереворота была сорвана президентской гвардией.
Военные, поднявшие восстание в столице Гвинеи, выступили на государственном телевидении и заявили, что распустили правительство и приостановили действие конституции.
Об этом информирует Аljazeera.
Мятежники пообещали восстановить демократию.
"Мы больше не будем доверять политику одному человеку, мы доверим ее людям", — сказал полковник Мамади Думбуйя, который сидел, завешен в флаг Гвинеи, вместе с полудюжиной других солдат в форме. Они назвали себя "Национальным комитетом примирения и развития".
#Guinea 's President Conde' held "by armed forces: Videos https://t.co/J69Op5p2tg via @YouTube— Perry Jones (@ Arieh222) September 5, 2021
Думбуйя, возглавлявший военное подразделение специального назначения, заявил, что он действовал в интересах нации, насчитывающей более 12,7 млн человек. Он отметил, что за годы независимости от Франции в 1958 году не было достигнуто достаточного экономического прогресса.
"Если вы видите состояние наших дорог, если вы видите состояние наших больниц, вы понимаете, что пора проснуться", — сказал он.
В социальных сетях появилось видео, как президента Альфу Конде окружают солдаты. Его местонахождение неизвестно.
Incroyable vidéo d'Alpha Condé suite au coup d'Etat par les militaires #Guinee #Conakry pic.twitter.com/f77LL3n2JS— Farah (@farah_elmne) September 5, 2021
Однако Министерство обороны заявило, что попытка госпереворота была сорвана президентской гвардией.
Журналист из Гвинеи Юсуф Бах рассказал, что ситуация в стране очень сложная и запутанная, поэтому пока непонятно, кому принадлежит власть.
#Guineeconakry : Young and old people are on the streets of Conakry to celebrate the ouster of President Alpha Conde. pic.twitter.com/TjaBlfSbcj— Fred Muvunyi (@MuvunyiF) September 5, 2021
"Город (Конакри) разделены. Одна часть поддерживает мятежников. Поэтому очень трудно понять, что происходит", — пояснил он.
После заявлений мятежников на национальном телевидении сторонники оппозиции вышли на улицы. Тысячи людей танцуют и прыгают.
Jubilation have erupted in Guinea's capital Conakry after the military confirmed it has ousted Alpha Conde. #Guinea #Conakry #miltarytskeover. pic.twitter.com/KsaPULMiTI— Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021
Celebrations are still ongoing in many parts of Guinea's capital Conakry as it starts to sink that Alpha Conde has been ousted. #GuineaCoup #Conakry pic.twitter.com/lF3TL3gfEZ— Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021
Конде вступил в должность в 2010 году после первых в стране демократических выборов. Он пережил попытку убийства в 2011 году.
83-летний мужчина выиграл третий срок в прошлом году на президентских выборах 2020 года. Для этого ему пришлось менять конституцию и обойти лимит на два президентских срока.
Напомним, что на улице Гвинеи вывели армию и открыли стрельбу. СМИ сообщают о возможном задержании президента.