Госпереворот в Гвинее: мятежники распустили правительство и приостановили действие конституции

Однако Министерство обороны заявило, что попытка госпереворота была сорвана президентской гвардией.

Военные, поднявшие восстание в столице Гвинеи, выступили на государственном телевидении и заявили, что распустили правительство и приостановили действие конституции.

Об этом информирует Аljazeera.

Мятежники пообещали восстановить демократию.

"Мы больше не будем доверять политику одному человеку, мы доверим ее людям", — сказал полковник Мамади Думбуйя, который сидел, завешен в флаг Гвинеи, вместе с полудюжиной других солдат в форме. Они назвали себя "Национальным комитетом примирения и развития".

Думбуйя, возглавлявший военное подразделение специального назначения, заявил, что он действовал в интересах нации, насчитывающей более 12,7 млн человек. Он отметил, что за годы независимости от Франции в 1958 году не было достигнуто достаточного экономического прогресса.

"Если вы видите состояние наших дорог, если вы видите состояние наших больниц, вы понимаете, что пора проснуться", — сказал он.

В социальных сетях появилось видео, как президента Альфу Конде окружают солдаты. Его местонахождение неизвестно.

Однако Министерство обороны заявило, что попытка госпереворота была сорвана президентской гвардией.

Журналист из Гвинеи Юсуф Бах рассказал, что ситуация в стране очень сложная и запутанная, поэтому пока непонятно, кому принадлежит власть.

#Guineeconakry : Young and old people are on the streets of Conakry to celebrate the ouster of President Alpha Conde. pic.twitter.com/TjaBlfSbcj — Fred Muvunyi (@MuvunyiF) September 5, 2021

"Город (Конакри) разделены. Одна часть поддерживает мятежников. Поэтому очень трудно понять, что происходит", — пояснил он.

После заявлений мятежников на национальном телевидении сторонники оппозиции вышли на улицы. Тысячи людей танцуют и прыгают.

Jubilation have erupted in Guinea's capital Conakry after the military confirmed it has ousted Alpha Conde. #Guinea #Conakry #miltarytskeover. pic.twitter.com/KsaPULMiTI — Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021

Celebrations are still ongoing in many parts of Guinea's capital Conakry as it starts to sink that Alpha Conde has been ousted. #GuineaCoup #Conakry pic.twitter.com/lF3TL3gfEZ — Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021

Конде вступил в должность в 2010 году после первых в стране демократических выборов. Он пережил попытку убийства в 2011 году.

83-летний мужчина выиграл третий срок в прошлом году на президентских выборах 2020 года. Для этого ему пришлось менять конституцию и обойти лимит на два президентских срока.

Напомним, что на улице Гвинеи вывели армию и открыли стрельбу. СМИ сообщают о возможном задержании президента.

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