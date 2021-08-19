Госпереворот в Мьянме: число погибших в протестах против хунты перевалило за тысячу

Военные убивают "не только нашу жизнь, но и будущее страны и демократические надежды", говорят правозащитники.
В Мьянме с начала военного переворота, совершенного более чем полгода назад, силовики убили более тысячи мирных жителей.
Об этом говорится в опубликованном в среду, 18 августа, докладе "Ассоциации поддержки политических заключенных" (AAPP).
Число погибших в среду возросло до 1001, но реальное число жертв, вероятно, значительно выше, сообщил заместитель председателя AAPP Ко Бо Ги.
Пока военные будут находиться во власти, они будут продолжать "убивать молодежь, профессионалов, в том числе врачей и учителей, мужчин, женщин и детей", отметил представитель AAPP.
Военные убивают "не только нашу жизнь, но и будущее страны и демократические надежды", добавил он, цитирует информагентство AFP.
Также правозащитники обвиняют военную хунту в использовании пандемии коронавируса как оружия против своего народа. В Мьянме зафиксировано 360 тысяч случаев заражения и 13,6 тысячи смертей от осложнений COVID-19. Во многих местах персонал больниц объявил забастовку в знак протеста.
Военные регулярно применяли боевые патроны против демонстрантов на митингах, однако ежедневные протесты продолжаются. В июне военное руководство страны заявило, что в столкновениях с демонстрантами погибли 90 силовиков.
1 февраля этого года военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое недавно продлили до 2023 года. Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом.
Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти принадлежит руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну.
Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. При этом Хлайн обещает провести "свободные и справедливые выборы". Подробнее — в материале.
Жители Мьянмы отреагировали на госпереворот массовыми протестами, которые переросли в кровавые столкновения с силовиками. С 1 февраля в стране убили 939 человек.
В то же время увеличивается количество жертв и среди военных и полиции, поскольку вооруженное сопротивление растет как в городских, так и в сельских районах.
Как сообщалось, День Вооруженных сил, который в Мьянме отмечают 27 марта, стал самым кровопролитным для страны. Пока в столице продолжался праздничный парад, силовики жестко разгоняли демонстрантов.