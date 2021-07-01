Госпереворот в Мьянме: хунта освободила более двух тысячи протестующих

Госпереворот в Мьянме: хунта освободила более двух тысячи протестующих

Правозащитники призывают не верить в ослабление репрессий.

В Мьянме в среду, 30 июня, освободили из-за решетки более двух тысяч человек, которых посадили в начале февраля за участие в протестах против военного переворота.

По всей стране на свободу вышли 2296 человек, сообщает информагентство AFP со ссылкой на данные военной хунты.

Перед тюрьмой Инсейн в городе Янгон собрались сотни людей, которые ждали освобождения своих родных и друзей.

По этим данным, среди освобожденных есть местные журналисты, оказавшиеся за решеткой из-за освещения протестов. В то же время за решеткой продолжает оставаться американский журналист Дэнни Фенстер.

Работник тюрьмы Инсейн, пожелавший остаться неназванным, рассказал AFP, что иностранных граждан не отпускали.

Информагентство dpa со ссылкой на местные СМИ отмечает, что только из тюрьмы Инсейн отпустили 700 человек. Ранее СМИ в Мьянме сообщали о грубых методах пыток, применяемых в этом уголовном учреждении.

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Правозащитная организация Ассоциация помощи политзаключенным (AAPP) обнародовала заявление, в котором призвала не верить в то, что массовое освобождение протестующих означает ослабление репрессий в Мьянме. Правозащитники призвали международное сообщество оказывать давление на хунту и добиваться освобождения всех заключенных.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в азиатской стране начались в 2011 году.

Однако 1 февраля этого года военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Хунта выключает интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

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Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти принадлежит руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главным лицом в государстве.

Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляциях на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. При этом Хлайн обещает провести "свободные и справедливые выборы". Подробнее — в материале.

Как сообщалось, День Вооруженных сил, который в Мьянме отмечают 27 марта, стал самым кровопролитным для страны. Пока в столице продолжался праздничный парад, силовики жестко разгоняли демонстрантов.

Также читайте Госпереворот в Мьянме: число погибших в протестах против хунты превысило полтысячи В ООН события назвали "массовым убийством". Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал военных воздержаться от насилия и репрессий. Он считает, что те, кто причастен к нарушениям прав человека в Мьянме, должны быть призваны к ответственности. 27 апреля в Мьянме повстанцы из этнического меньшинства Карен атаковали аванпост правительственную армию недалеко от границы с Таиландом. Вооруженная группа Каренский национальный союз заявила, что захватила армейский лагерь на западном берегу реки Салуин, где проходит граница с Таиландом. 15 июня военная хунта сожгла село Кинмен в округе Магуэ, в котором проживает около тысячи человек. Таким образом силовики надеялись подавить протесты против госпереворота. Новости мира: в Мьянме продолжаются протесты против военной диктатуры

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