Госпереворот в Мьянме: хунта продлила чрезвычайное положение до 2023 года

Госпереворот в Мьянме: хунта продлила чрезвычайное положение до 2023 года

Лидер военной хунты объявил себя "премьер-министром".

В Мьянме в воскресенье, 1 августа, руководство армии, которое шесть месяцев назад осуществило военный переворот, продлило чрезвычайное положение и пообещало провести выборы через два года.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Мы должны создать условия для проведения свободных и справедливых многопартийных всеобщих выборов, — заявил старший генерал Мин Аун Хлайн. — Мы должны подготовиться. Обещаю обязательно провести многопартийные всеобщие выборы".

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Лидер военной хунты указал, что чрезвычайное положение завершится в августе 2023 года. В отдельном заявлении военное руководство назвало себя "временным правительством", а Мин Аун Хлайна — премьер-министром.

1 февраля этого года военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое должно было длиться год. Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти принадлежит руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну.

Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. При этом Хлайн обещает провести "свободные и справедливые выборы". Подробнее — в материале.

Жители Мьянмы отреагировали на госпереворот массовыми протестами, которые переросли в кровавые столкновения с силовиками. С 1 февраля в стране убили 939 человек.

В то же время увеличивается количество жертв и среди военных и полиции, поскольку вооруженное сопротивление растет как в городских, так и в сельских районах.

Как сообщалось, День Вооруженных сил, который в Мьянме отмечают 27 марта, стал самым кровопролитным для страны. Пока в столице продолжался праздничный парад, силовики жестко разгоняли демонстрантов.

В ООН события назвали "массовым убийством". Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал военных воздержаться от насилия и репрессий. Он считает, что те, кто причастен к нарушениям прав человека в Мьянме, должны быть призваны к ответственности. Также читайте В Мьянме начались боевые действия 27 апреля в Мьянме повстанцы из этнического меньшинства Карен атаковали аванпост правительственной армии недалеко от границы с Таиландом. Вооруженная группа Каренский национальный союз заявила, что захватила армейский лагерь на западном берегу реки Салуин, где проходит граница с Таиландом. 15 июня военная хунта сожгла село Кинмен в округе Магуэ, в котором проживает около тысячи человек. Таким образом силовики надеялись подавить протесты против госпереворота. Новости мира: в Мьянме продолжаются протесты против военной диктатуры

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