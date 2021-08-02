Госпереворот в Мьянме: хунта продлила чрезвычайное положение до 2023 года

Лидер военной хунты объявил себя "премьер-министром".
В Мьянме в воскресенье, 1 августа, руководство армии, которое шесть месяцев назад осуществило военный переворот, продлило чрезвычайное положение и пообещало провести выборы через два года.
Об этом сообщает The Associated Press.
"Мы должны создать условия для проведения свободных и справедливых многопартийных всеобщих выборов, — заявил старший генерал Мин Аун Хлайн. — Мы должны подготовиться. Обещаю обязательно провести многопартийные всеобщие выборы".
Лидер военной хунты указал, что чрезвычайное положение завершится в августе 2023 года. В отдельном заявлении военное руководство назвало себя "временным правительством", а Мин Аун Хлайна — премьер-министром.
1 февраля этого года военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое должно было длиться год. Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом.
Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти принадлежит руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну.
Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. При этом Хлайн обещает провести "свободные и справедливые выборы". Подробнее — в материале.
Жители Мьянмы отреагировали на госпереворот массовыми протестами, которые переросли в кровавые столкновения с силовиками. С 1 февраля в стране убили 939 человек.
В то же время увеличивается количество жертв и среди военных и полиции, поскольку вооруженное сопротивление растет как в городских, так и в сельских районах.
Как сообщалось, День Вооруженных сил, который в Мьянме отмечают 27 марта, стал самым кровопролитным для страны. Пока в столице продолжался праздничный парад, силовики жестко разгоняли демонстрантов.