Госпереворот в Нигере: реакция мира и при чем здесь "Вагнер" — BBC

Солдаты в Нигере на национальном телевидении объявили о государственном перевороте.

Нигерийские солдаты заявили, что приостановили работу всех институтов и закрыли границы страны. Президент Нигера Мохамед Базум, являвшийся союзником Украины в Африке, удерживается войсками президентской гвардии с утра 26 июля.

Об этом информирует BBC.

В телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ему "непреклонную поддержку" со стороны Вашингтона. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также сообщил, что говорил с президентом и предложил полную поддержку ООН богатой ураном стране.

Базум является ключевым союзником Запада в борьбе против исламистских боевиков в Западной Африке. Две соседние страны, Мали и Буркина-Фасо, в последние годы пережили перевороты, спровоцированные джихадистскими восстаниями.

В обеих странах новые военные лидеры поссорились с Францией, бывшим колониальным государством, также ранее управлявшим Нигером — огромной засушливой страной на краю пустыни Сахара и одной из беднейших стран мира.

Местонахождение Базума неизвестно, но в своем заявлении в Твиттере в утром 27 июля он отметил, что "тяжело полученные завоевания будут защищены" и что любящие демократию нигерийцы об этом позаботятся.

Министр иностранных дел Хассуми Массуда объявил себя главой государства и призвал всех демократов "сделать так, чтобы эта авантюра провалилась".

В телевизионном объявлении 26 июля полковник Амаду Абдраман, вместе с девятью другими солдатами в форме, стоящими за ним, заявил: “Мы решили положить конец режиму, который вам известен. Это стало следствием продолжающегося ухудшения ситуации с безопасностью, а также плохого экономического и социального управления”.

Он также сообщил, что все государственные учреждения страны приостановили свою работу и что руководители министерств будут заниматься повседневными делами.

«Всех внешних партнеров просят не вмешиваться, – продолжил он. – Наземные и воздушные границы закрыты до стабилизации ситуации”.

Military coup in #Niger bad news for #France. Франция была способна использовать Uranium от своих путешествий колонии к их своим Nuclear Power plants.

Pro-French government был removed.

Франция rapidly losing его положение в #africa pic.twitter.com/Nnoo1TJ2mP — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) Июль 27, 2023

Он добавил, что ночной комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 по местному времени до последующего сообщения.

Полковник Абдраман сказал, что солдаты действуют от имени Национального совета по защите родины (CNSP).

После телевизионного заявления солдат Блинкен призвал уволить президента Базума. На пресс-конференции в Новой Зеландии он заявил, что "это явно является попыткой захватить власть силой и нарушить конституцию".

В соседнем Мали хорошо вооруженные русские наемники “Вагнера” помогают военному режиму бороться с джихадистскими повстанцами. Беспорядки в Нигере происходят на фоне существующего беспокойства Запада операциями “Вагнера” и нестабильностью в Сахельском регионе.

Президент Владимир Путин, стремящийся расширить российское влияние в Африке, принял африканских лидеров в Санкт-Петербурге 27 июля.

Западноафриканский экономический блок ЭКОВАС заявил, что "решительным образом осуждает попытку силового захвата власти" в Нигере.

От имени ЭКОВАС президент Бенина Патрис Талон прибыл в столицу Нигера Ниамей с посреднической миссией.

Талон заявил, что для восстановления конституционного порядка в Нигере будут использованы все средства, если это будет необходимо, но идеальным вариантом было бы, чтобы все происходило в мире и согласии.

Ранее 26 июля толпы людей в Ниамее вышли на улицы в поддержку Базума. Корреспондент BBC также видел хорошо вооруженные силы, лояльные президенту, размещенные вокруг национальной телерадиокомпании.

В городе было преимущественно мирно, хотя стоящие за переворотом солдаты стреляли, чтобы разогнать протесты.

Нигер борется с двумя исламистскими повстанцами — одним на юго-западе, который пришел из Мали в 2015 году, и вторым на юго-востоке, в котором принимают участие базирующиеся на северо-востоке Нигерии джихадисты.

Президент Базум, демократически избранный в 2021 году, является близким союзником Франции и других западных стран.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году Нигер пережил четыре переворота, а также многочисленные их попытки.

Анализ секретного корреспондента BBC Фрэнка Гарднера

Этот переворот стал еще одной плохой новостью для усилий Франции и Запада по восстановлению стабильности в Западной Африке, известной как Сахель. Когда соседняя Мали решила сотрудничать с российским ЧВК "Вагнер" вместо французов, Париж перенес центр своих операций в регионе в Нигер.

Этот переворот, даже если он окажется кратковременным, показал, что даже на Нигер не всегда можно полагаться на постоянную безопасную базу. Западное влияние в регионе уменьшается как бассейн с водой в засушливый сезон.

Правительства Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республики (ЦАР) и Мали решили, что они будут лучше сотрудничать с жестокими русскими наемниками, чем с любыми западными силами. Первоочередные интересы "Вагнера" в Африке, как оказалось, состоят больше в обогащении и расширении влияния Кремля, чем в достижении целей Запада, пытающегося способствовать лучшему управлению страной.

Для двух основных повстанческих группировок в регионе, связанных с так называемым "Исламским государством" и "Аль-Каидой", это хорошая новость. Они преуспевают в условиях нестабильности, плохого управления и недовольства местным населением правительством. Поэтому переворот в Нигере, вероятно, еще больше усложнит усилия по их сдерживанию.

Напомним, военные в Нигере заблокировали расположенные рядом с дворцом министерства. Персонал внутри президентского дворца не имеет доступа в свои офисы. Другие СМИ утверждают, что мятежниками являются бойцы президентской гвардии.

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