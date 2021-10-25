Госпереворот в Судане и "неопытная" оружейница "Ржавчины". Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Черниговской области в 169-м учебном центре "Десна" застрелился срочный военнослужащий. Читать дальше ->
- Револьвер, из которого Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина", проверяла "неопытная" оружейница Анна Гутьеррес-Рид. Читать дальше ->
- Известный американский актер, сыгравший роль официанта Хантера в сериале "Друзья", Джеймс Майкл Тайлер умер. Читать дальше ->
- В Судане на рассвете неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. Читать дальше ->
- После субботнего задержания в Колумбии самого разыскиваемого наркоторговца страны Даиро Антонио Усугу по прозвищу Отониэль экстрадируют в США. Читать дальше ->