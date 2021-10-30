Госпереворот в Судане: количество погибших в протестах против хунты возросло до 11

Госпереворот в Судане: количество погибших в протестах против хунты возросло до 11

В субботу силовики убили двух мирных демонстрантов, выстрелив одному из них в голову, а другому – в живот.

В Судане в субботу, 30 октября, во время протестов против военного переворота силовики застрелили по меньшей мере двух мирных демонстрантов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что тысячи людей вышли на улицы Хартума и Омдурмана, скандируя: "Откажись от этого, Бурхан!", "Революция, революция" и "Двигаться назад невозможно".

Демонстранты требуют от хунты отказаться от переворота и передать власть гражданским лицам. Они также выступают за роспуск военизированных группировок и реструктуризацию военных, разведывательных и силовых структур.

По данным Суданского комитета врачей, один из убитых в субботу в Омдурмане был ранен в голову, а другой – в живот. Общее число погибших с начала протестов возросло до 11. По данным ООН, по меньшей мере 170 человек получили ранения.

Кроме того, в субботу силы безопасности применили против протестующих слезоточивый газ, когда последние пытались пересечь мост Маншия через реку Нил, чтобы добраться до центра Хартума.

Международное сообщество ранее осудило действия военнослужащих. В частности, США вместе с Великобританией, ЕС, ООН и Африканского союза, членом которого является Судан, выступили с требованием освободить политических лидеров.

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Напомним, что среди задержанных находится премьер-министр Абдалла Хамдок с супругой, члены Кабинета министров, а также другие гражданские чиновники. Лидер переворота генерал Абдель Фаттах Бурхан обвинил в военных действиях политическую борьбу.

Как сообщалось, в понедельник, 25 октября, в Судане на рассвете неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока. В стране объявили чрезвычайное положение.

Аэропорт Хартума закрыли, а международные рейсы приостановили. Сеть и большинство телефонных линий не работают. Известно, что сотрудники Центрального банка объявили забастовку, а врачи по всей стране отказываются работать в военных госпиталях, за исключением экстренных случаев.

Между тем Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим гражданам отказаться от посещения Судана, а находящимся в стране избегать мест массового скопления людей и оставаться в безопасном месте.

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