Госпереворот в Судане: после самого кровавого дня протестов в Хартуме вспыхнули столкновения с силовиками

Госпереворот в Судане: после самого кровавого дня протестов в Хартуме вспыхнули столкновения с силовиками

Число жертв государственного переворота в Судане возросло до 39.

В Судане в четверг, 18 ноября, после убийства силовиками 15 протестующих, снова вспыхнули массовые демонстрации против государственного переворота.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что правоохранители применили слезоточивый газ против митингующих, которые на ночь остались на улицах Хартума. Силовики также разрушили импровизированные баррикады, построенные протестующими накануне.

Три десятка человек пострадали от вдыхания слезоточивого газа, а в полиции заявили об одном погибшем в результате жесткого разгона.

Правоохранители заверили, что не стреляли боевыми патронами и применили только "минимальную силу", несмотря на то, что 89 офицеров получили ранения и некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В минувшие сутки полиция застрелила по меньшей мере 15 демонстрантов, в результате чего общее число жертв переворота возросло до 39. Среда стала наиболее кровавым днем с начала протестов против хунты, захватившей власть 25 октября.

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В четверг утром в столице впервые возобновили телефонные линии, однако доступ к Сети преимущественно до сих пор остается заблокированным.

Как сообщалось, 25 октября в Судане на рассвете военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока. В стране объявили чрезвычайное положение. Аэропорт Хартума закрыли, а международные рейсы приостановили.

Тысячи людей вышли на улицы Хартума и Омдурмана, скандируя: "Откажись от этого, Бурхан!", "Революция, революция", и "Двигаться назад невозможно". Во время протестов силовики ранили по меньшей мере 170 человек.

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Али Агаб, известный суданский адвокат по правам человека, сказал, что слышал сообщения о том, что силы безопасности узнавали протестующих по фотографиям, сделанным во время демонстраций, и принудительно задерживали их.

Между тем Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим гражданам отказаться от посещения Судана, а находящимся в стране избегать мест массового скопления людей и оставаться в безопасном месте.

Ранее из более чем сотни задержанных чиновников четырем министрам заменили пребывание под стражей на домашний арест.