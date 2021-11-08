Госпереворот в Судане: силовики жестко разогнали протест педагогов, арестовав более сотни человек

Госпереворот в Судане: силовики жестко разогнали протест педагогов, арестовав более сотни человек

Силы безопасности применили против демонстрантов слезоточивый газ.

В Судане в воскресенье, 7 ноября, силовики в Хартуме разогнали массовые протесты против государственного переворота, арестовав более сотни человек.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что учителя и педагоги вышли на демонстрацию к зданию Министерства образования в столичном районе Бахри. Силы безопасности применили против них слезоточивый газ и задержали не менее 113 человек, преимущественно учителей.

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По словам адвоката Моэза Хадра, в других частях Хартума в это время происходили спорадические протесты.

Местные "власти" впервые после переворота объявили о возобновлении школьных занятий в столице.

Как сообщалось, 25 октября в Судане на рассвете неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока. В стране объявили чрезвычайное положение.

Аэропорт Хартума закрыли, а международные рейсы приостановили. Сеть и большинство телефонных линий не работают. Известно, что сотрудники Центрального банка объявили забастовку, а врачи по всей стране отказываются работать в военных госпиталях, за исключением экстренных случаев.

Также тысячи людей вышли на улицы Хартума и Омдурмана, скандируя: "Откажись от этого, Бурхан!", "Революция, революция" и "Двигаться назад невозможно". Во время протестов силовики застрелили по меньшей мере 11 мирных демонстрантов, еще 170 получили ранения.

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Али Агаб, известный суданский адвокат по правам человека, сказал, что слышал сообщения о том, что силы безопасности узнавали протестующих по фотографиям, сделанным во время демонстраций, и принудительно задерживали их.

"Из-за того, что связь почти полностью отключена, трудно узнать, сколько людей пропало без вести или содержится в тайных тюрьмах", — пишут в СМИ.

Между тем Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим гражданам отказаться от посещения Судана, а находящимся в стране избегать мест массового скопления людей и оставаться в безопасном месте.

Ранее из более чем сотни задержанных чиновников четырем министрам заменили пребывание под стражей на домашний арест.

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