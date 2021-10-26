Госпереворот в Судане: военные убили первых демонстрантов, однако протесты не прекращаются

Госпереворот в Судане: военные убили первых демонстрантов, однако протесты не прекращаются

После военного переворота на улицы столицы Судана вышли тысячи людей, в том числе женщины и дети.

В Судане в понедельник, 25 октября, во время протестов против военного переворота погибли по меньшей мере трое демонстрантов, еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Один из пострадавших рассказал журалистам, что получил ранение ноги, когда находился у военного штаба. Другой митингующий указал, что военные сначала стреляли светошумовыми гранатами, а затем боевыми патронами.

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"Два человека погибли, я видел их собственными глазами", — поделился участник протестов Аль-Тайеб Мохамед Ахмед. Между тем в Сети публикуют снимки из столичной больницы, на которых видны люди в окровавленной одежде и с различными травмами.

Несмотря на насилие, протесты не ослабевают. Демонстранты блокируют дороги кирпичом и горящими покрышками. К акции присоединились много женщин и детей, кричащих: "Нет военному правлению".

Аэропорт Хартума закрыли, а международные рейсы приостановили. Сеть и большинство телефонных линий не работают. Известно, что сотрудники Центрального банка объявили забастовку, а врачи по всей стране отказываются работать в военных госпиталях, за исключением экстренных случаев.

Отмечается, что в течение дня военнослужащие ходили по домам жителей столицы, задерживая организаторов митингов. Лидер переворота генерал Абдель Фаттах Бурхан обвинил в военных действиях политическую борьбу.

Международное сообщество осудило действия военнослужащих. Так, США присоединились к Великобритании, ЕС, ООН и Африканскому союзу, членом которого является Судан, и потребовали освободить политических лидеров, которые сейчас находятся под домашним арестом.

Среди задержанных премьер-министр Абдалла Хамдук с женой, члены Кабинета министров, а также другие гражданские лидеры.

Как сообщалось, в понедельник, 25 октября, в Судане на рассвете неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока. В стране объявили чрезвычайное положение.

Между тем Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим гражданам отказаться от посещения Судана, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей и оставаться в безопасном месте.

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