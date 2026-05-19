Госпитали забиты после войны в Украине: в России гражданских пациентов вытесняют раненые военные

Российская армия / © Associated Press

Реклама

В России военные госпитали не справляются с количеством раненых участников войны против Украины. Из-за нехватки мест их все чаще размещают в обычных гражданских больницах, а отдельные медучреждения перепрофилируют под нужды армии.

Об этом пишет «Новая газета Европа».

По данным издания, в Омской области под лечение ветеранов и участников так называемой СВО уже передали часть гражданской медицинской инфраструктуры. В частности, местные власти закрыли женскую консультацию, а помещение решило передать Министерству обороны РФ для открытия поликлиники для ветеранов войны.

Реклама

Ранее в Омске закрыли городской роддом №5. Сначала его планировали реконструировать, однако впоследствии стало известно, что вместо роддома там откроют госпиталь для участников войны против Украины. На реконструкцию и оборудование здания потратили сотни миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Подобные случаи фиксируют и в других регионах РФ. В Москве под госпиталь для участников войны ранее перепрофилировали больницу для пациентов с муковисцидозом, а в Ростове-на-Дону роддом.

По информации "Новой газеты Европа", почти в каждой большой гражданской больнице Санкт-Петербурга сейчас находятся раненые российские военные. Часть из них размещают в отдельных отделениях, часть вместе с гражданскими пациентами.

Бывшая медсестра одного из медучреждений рассказала изданию, что раненых военных настолько много, что военные госпитали их уже не вмещают. По ее словам, поэтому гражданская система здравоохранения фактически начала работать на нужды войны.

Реклама

На этом фоне обычные россияне все чаще сталкиваются с нехваткой мест в больницах. В соцсетях появляются жалобы пациентов, которым отказывают в госпитализации из-за загруженности стационаров ранеными участниками войны.

Таким образом, последствия войны против Украины все сильнее отражаются на самой России: поток раненых военных заставляет власть отдавать под армию гражданские больницы, родовые и другие медучреждения.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 351 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Как сообщалось, на днях Силы обороны нанесли серию мощных ударов по военным объектам вражеской армии в РФ и на оккупированных территориях. В частности, ВСУ уничтожили российские суда в Ейске, расположенном в Краснодарском крае РФ. Был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

Реклама

Новости партнеров