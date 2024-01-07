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Госпитализация Ллойда Остина: глава Пентагона провел четыре дня в отделении интенсивной терапии – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Госпитализация Ллойда Остина: глава Пентагона провел четыре дня в отделении интенсивной терапии – СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: Associated Press

Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали в первый день Нового года.

Главу Министерства обороны США Ллойда Остина госпитализировали 1 января 2024 года в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи с осложнениями, возникшими после недавней плановой медицинской процедуры. Как пишут СМИ, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщили источники телеканала NBC News.

По данным СМИ, Пентагон не информировал чиновников Совета национальной безопасности Белого дома о госпитализации Остина до четверга, 4 января, – три дня после того, как он прибыл в больницу.

В субботу вечером, 6 января, президент США Джо Байден разговаривал с Остином по телефону. Как рассказал неназванный представитель администрации, это был первый разговор Байдена с главой Пентагона после его госпитализации.

По словам источника, нет информации, когда Остина выпишут из больницы. Что именно послужило причиной госпитализации также не сообщают.

Спикер Пентагона Пат Райдер сообщил NBC News, что Остин "вернулся к исполнению своих обязанностей" в пятницу вечером. В субботу он оставался в больнице.

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Дата публикации
Просмотры
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