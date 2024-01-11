Госпитализация Ллойда Остина: в Пентагоне рассказали о состоянии главы Минобороны

Глава Минобороны США находится в хорошем состоянии.
Глава Министерства обороны Ллойд Остин до сих пор есть на лечении в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде. Дата выписки американского министра пока неизвестна.
Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, говорится в заявлении оборонного ведомства.
По его словам, глава находится в хорошем состоянии.
"Он поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам безопасной связи и продолжает следить за обычными операциями Министерства обороны по всему миру", — рассказал Райдер.
Он добавил, что Ллойд получил всю оперативную информацию от командующего Центральным командованием США генерала Эрика Куриллы и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Си Кью Брауна-младшего.
"Сейчас у нас нет конкретной даты его выписки из больницы", — отметил он.
Напомним, в Пентагоне рассказали, с какой болезнью борется глава Пентагона Остин.
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