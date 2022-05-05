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Госпитализировали вертолетом: в Польше 11-летний мальчик из Украины за рулем попал в ДТП (фото)

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Госпитализировали вертолетом: в Польше 11-летний мальчик из Украины за рулем попал в ДТП (фото)

naszemiasto.pl

В Польше 11-летний мальчик из Украины попал в ДТП, похитив ключи от автомобиле взрослых.

Мальчик взял ключи от автомобиля Mazda без ведома взрослых и решил совершить "путешествие" за рулем, которое закончилось аварией.

Об этом сообщает naszemiasto.pl.

Школьник, находясь за рулем, не справился с управлением и автомобиль взлетел с дороги, перекинулся и упал в придорожный ров на участке дороги между населенными пунктами Пежины и Закшевское (Любушское воеводство).

На место вызвали спасателей и полицию. Малолетний водитель, к счастью, остался жив, однако получил травмы.

Его немедленно госпитализировали. Для этого на место вызвали медицинский вертолет, который и забрал пострадавшего в больницу в Зеленой Гуре.

Обстоятельства ДТП сейчас расследуют полицейские.

Напомним, в Польше бус с украинцами взлетел с трассы и упал в озеро.

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