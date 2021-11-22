Господин президент или Александр Григорьевич: Лукашенко рассказал, как его называет Меркель

Господин президент или Александр Григорьевич: Лукашенко рассказал, как его называет Меркель

Александр Лукашенко рассказал новые подробности переговоров с Ангелой Меркель, которые свидетельствуют о позиции Германии по поводу его легитимности.

Александр Лукашенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель признает его президентом Беларуси, ведь на переговорах обращалась к нему исключительно как "господин президент".

Об этом он рассказал в интервью для BBC, видеофрагмент которого опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

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"Что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как она ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", — сообщил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент уверяет, что мнения Запада о легитимности власти в Беларуси его совершенно не волнует.

"Господин президент в Беларуси — он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает белорусский народ", — добавил он.

Ранее немецкие СМИ узнали детали разговора Ангелы Меркель и Александра Лукашенко. Лукашенко якобы потребовал от Меркель, чтобы его официально признали президентом. В то же время, пресс-служба канцлера ФРГ указала, что она разговаривала с "господином Лукашенко", а не президентом Беларуси.

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