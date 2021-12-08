Госсекретарь США и глава Евросовета обсудили военную агрессию РФ против Украины: о чем договорились

Госсекретарь США и глава Евросовета обсудили военную агрессию РФ против Украины: о чем договорились

Госсекретарь Блинкен и президент Евросовета Мишель подтвердили поддержку США и ЕС суверенитету Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем после онлайн-саммита Байдена и Путина. В ходе разговора они договорились о решительных мерах в случае вторжения России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Как отмечается на сайте дипведомства, госсекретарь Блинкен и президент Мишель подтвердили поддержку США и Европейского Союза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

" Они выразили обеспокоенность по поводу наращивания Россией военных сил вокруг Украины и подчеркнули необходимость деэскалации России и возвращение в дипломатию, включая полное выполнение Минских договоренностей, которые являются лучшим средством разрешения конфликта на Донбассе", — говорится в сообщении.

Напомним, в Офисы президента заявили, что поддерживают и прямые переговоры с РФ и переговоры в нормандском формате или при участии Турции.

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