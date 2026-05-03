Госсекретарь США Рубио стал диджеем на свадьбе: видео

Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио развлекал гостей на свадьбе, стоя за диджейским пультом.

Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Белого Дома Дэн Скавино, опубликовав соответствующее видео в соцсети Х.

На опубликованных кадрах видно группу молодых людей, которые с возгласами танцуют по кругу в то время, как Марко Рубио вместе с еще каким-то мужчиной стоит за диджейским пультом.

При этом глава Госдепа прислушивается к наушнику, очевидно, выбирая следующий трек.

Когда музыка меняется, госсекретарь начинает танцевальные движения, поощряя гостей продолжать веселиться.

В комментарии к видео Дэн Скавино объяснил, что Марко Рубио посетил семейную свадьбу, не уточнив, кто именно женился.

«Только что, за кулисами — наш выдающийся государственный секретарь Марко Рубио еще и диджеит на свадьбах! Вот он в действии сегодня вечером на семейной свадьбе… Поехали!!!» — написал он.

Напомним, госсекретарь США в администрации Джо Байдена Энтони Блинкен неоднократно публично демонстрировал свою сноровкой как музыкант. В частности, в мае 2024 года, посетив Киев, он сыграл блюз на гитаре в одном из баров украинской столицы.

