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Госсекретарь США выдвинул ультиматум относительно Панамского канала

Госсекретарь США выдвинул ультиматум относительно Панамского канала

Государственный секретарь США Марко Рубио об ультиматуме Панаме / Фото: Associated Press

Рубио дал понять, что нынешний статус-кво неприемлем для Вашингтона.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио посетил Панаму, где на встрече с президентом этой страны Хосе Раулем Мулино выдвинул ультиматум по Панамскому каналу.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

На встрече также присутствовал панамский глава МИД Хавьер Мартинес-Ачей. Стороны обсудили ряд региональных и глобальных проблем. В ходе разговора госсекретарь США сказал, что Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу как самому каналу, так и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объекта.

Кроме того, Рубио дал понять, что нынешний статус-кво неприемлем для Вашингтона. Рубио заявил, что если Панама не примет немедленных мер, Вашингтон сам начнет делать все необходимое для защиты своих прав в соответствии с Договором.

Также Рубио поблагодарил Мулина за его поддержку совместной программы репатриации, которая сократила нелегальную миграцию через Дарьенский коридор.

"Секретарь Рубио выразил свою благодарность за продуктивную дискуссию и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов тому, чтобы сделать обе страны более безопасными, сильными и процветающими. Он отметил, что эта встреча знаменует собой важный шаг в оживлении стратегических отношений между Соединенными Штатами и Панамой в соответствии с видением президента Трампа", — добавили на сайте Госдепартамента США.

Ранее сообщалось, что Панама пожаловалась в ООН на угрозы Трампа.

Мы ранее информировали, что Трамп снова пообещал забрать Панамский канал.

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