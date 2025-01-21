Завершение войны в Украине требует уступок от обеих сторон - Госсекретарь США

Рубио избежал заявлений относительно того, в чем именно Украина должна уступить

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения войны в Украине каждая сторона "должна будет от чего-то отказаться". В то же время он признал, что Россия является агрессором в конфликте.

Об этом сообщило издание CNN.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который продвигает мир и прекращает конфликты, и это также будет сложно. Это сложные вещи. Я не хочу и не могу определить временные рамки, кроме того, что каждый раз, когда вы пытаетесь положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет чем-то уступить", - заявил Рубио.

Рубио, однако, избежал заявлений относительно того, в чем именно Украина должна уступить.

"Мы не будем забегать вперед, говоря о деталях. Переговоры такого уровня должны вестись через дипломатию, а не на публичных форумах. И очевидно, что окончательные решения относительно того, на что соглашаться, будут принимать сами страны-участницы - как украинцы, так и россияне", - отметил Госсекретарь США.

Рубио также ответил на вопрос о сроках прекращения огня:

"Это будет главным приоритетом президента, поэтому действия начнутся почти немедленно. Уже сейчас создается основа для переговоров, но это будет сложный процесс".

Рубио отметил, что Россия выступает агрессором в этой войне. Он также отметил важность завершения войны.

"Россия - агрессор в этом конфликте, но эта война должна закончиться. В конце концов, именно это и является сложностью внешней политики", - отметил Госсекретарь США.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России должно быть частью разговора о достижении мирного урегулирования войны в Украине.

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