Госслужащим запретили пользоваться десятком мобильных приложений

В частности, под запретом AliExpress.

Правительство Нидерландов запретило государственным служащим пользоваться некоторыми мобильными приложениями. Причина такого решения – угроза шпионажа.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на собственные источники.

В "черный" список вошли десять приложений: четыре из них китайские, другие — из Ирана, России и Северной Кореи. В частности, в списке российская сеть ВКонтакте и китайский интернет-магазин AliExpress, а также чат-приложение Wechat и программа редактирования видео CapCut.

Отмечается, что власти Нидерландов опасаются, что иностранные правительства могут использовать приложения для доступа к данным клиентам и использовать их для шпионажа.

Как сообщалось, астрономы жалуются на спутники Starlink Илона Маска: мешают учить звездное небо. По словам ученых, спутники Starlink излучают радиоволны, вредящие исследованию космоса.

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