Гостя свадьбы застрелили, когда невеста готовилась бросить букет – фото

В Мексике вооруженная банда убила одного и ранила двоих гостей, ворвавшись на свадебную вечеринку, когда невеста собиралась бросить свой букет.

Об этом сообщает Need To Know.

Подозреваемые появились на пяти микроавтобусах перед тем, как штурмовать здание в попытке похитить одного из гостей, Владимира Зуньигу Кальсада. По сообщениям, когда Владимир сопротивлялся, его застрелили на месте. По меньшей мере два других человека были ранены во время нападения.

На ужасных кадрах видно, как невеста стоит на стуле со своим новоиспеченным мужем, когда в зал заходит вооруженный мужчина и хватает гостя. Видно, как он пытается отвести мужчину за галстук, а растерянный оператор спрашивает: "Что произошло?".

Вооруженная банда устроила стрельбу на свадьбе / Фото: скриншот с видео

Стрельба произошла в казино Casino del Pueblo в городе Халапа, в субботу, 23 ноября. По меньшей мере, пятеро вооруженных людей вошли в зал, чтобы схватить жертву на танцплощадке.

Об этом сообщил мэр Халапы Хосе Мануэль Эрнандес Перес: "В городском казино произошел акт насилия, совершенный несколькими людьми, по некоторым данным, более пяти. Они были хорошо вооружены, раздались выстрелы, в результате чего три человека получили ранения. Один был тяжело ранен и погиб".

Он сказал, что в настоящее время территория оцеплена и находится под наблюдением, поскольку службы безопасности расследуют стрельбу.

Мэр добавил: "Мы полностью и абсолютно поддерживаем пострадавшие семьи, надеясь предоставить им информацию. Мы надеемся, что на нашей земле скоро воцарится мир, в котором мы так отчаянно нуждаемся. Боже, храни нашу землю и наш народ".

На пресс-конференции заместитель прокурора Генеральной прокуратуры сообщил, что жертву подозревают в причастности к незаконной деятельности, в частности, к торговле людьми. Следствие по делу продолжается.

