"Государства Российская Федерация уже нет": эксперт заявил о территории, которую контролирует группа террористов

До 24 февраля Россия еще пыталась хоть как-то действовать в соответствии со своим законодательством. Однако после полномасштабного вторжения в Украину РФ на все "забила" и без всякого повода влезла на чужую территорию.

Так, российские оккупанты воспользовались термином "специальная военная операция", которого нет в законодательстве РФ.

Об этом политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал "24 каналу".

Он подчеркнул, что Кремль уже вообще не обращает внимания на законы и "государства Российская Федерация уже нет". Сейчас – это территория, на которой властвует российский диктатор Владимир Путин и небольшая группа издающих приказы людей.

В этом контексте эксперт обратил внимание, что очень точно высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, когда сказал, что пути назад нет. По мнению Шейтельмана, это правда и РФ избрала путь к собственному расформированию.

"Они сейчас не пытаются в рамках закона действовать. Поэтому и откатить все в рамках закона не получится. Вот признают они Запорожскую область частью России. Потом уйдет Путин. И что они будут делать? Голосовать, что Запорожье – не часть России? Все. Придется новое государство создавать. Это уже конец. Все превратилось из государства в территорию, которую контролирует группа террористов", – рассказал политтехнолог.

Напомним, по данным российских средств массовой пропаганды, через несколько дней в России планируют ввести военное положение и заявить о присоединении оккупированных территорий Украины.

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