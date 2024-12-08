Государственный переворот в Южной Корее: президента подозревают в измене

Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Yonhap.

Прокуроры расследуют обвинения против президента в государственной измене и злоупотреблении властью.

Когда руководителя специального расследовательного штаба прокуратуры по военному положению Пак Се Хюна спросили о возможности экстренного ареста президента, он ответил, что не знает, дойдет ли расследование до этого.

У Юн Сок Йоль есть привилегия — против него не могут открывать дела во время его пребывания в должности, но государственная измена является исключением. Пак Се Хюн заявил, что оба обвинения — в государственной измене, злоупотреблении властью и препятствии — подлежат расследованию со стороны прокуратуры.

Напомним, Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране в ночь на 4 декабря для "защиты конституционного строя" — впервые с 1980-х годов. Причиной послужило то, что оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства о бюджете и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Впоследствии президент извинился перед народом за свой поступок. Он объяснил, что "находился в отчаянии". Военное положение длилось около шести часов.

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