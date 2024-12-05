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Готов ли Путин к завершению войны: в СНБО оценили сигналы диктатора

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Готов ли Путин к завершению войны: в СНБО оценили сигналы диктатора

Владимир Путин не собирается прекращать войну / Фото: ТСН.ua

оккупанты могут прибегнуть к форсированию Днепра.

Президент РФ Владимир Путин останавливаться не намерен. Он не подает никаких сигналов о готовности к завершению войны.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, россияне на тренировочных полигонах отрабатывают потенциальное форсирование Днепра.

"Учитывая вливание в ВПК и попытки наращивать состав вооруженных сил, пока не вижу сигналов готовности Путина прекратить войну", – утверждает он.

Ранее Коваленко сказал, что все действия россиян свидетельствуют о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. В них снижаются темпы привлечения контрактников даже при больших выплатах.

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