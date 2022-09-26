Готов "сесть", чтобы не ехать на войну: в Москве мобилизованный попросил полицию отправить его в тюрьму

В России 32-летний мужчина попросил посадить его в тюрьму.

Житель Москве заявил, что получил повестку, однако категорически отказывается ехать на войну.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Мужчина позвонил в московский райотдел полиции и заявил, что отказывается от мобилизации. Он попросил посадить его в тюрьму.

Полиции житель Москвы сообщил, что если его не посадят, то он сожжет военкомат или бросит коктейль Молотова в отдел полиции.

Напомним, в России с началом провозглашенной Владимиром Путиным "частичной мобилизации" протестные настроения значительно выросли. На выходных в российских городах прошли акции против войны, завершившиеся задержанием сотен человек. В Дагестане протест перерос в стычки с полицией и перекрытие федеральной трассы. По всей РФ участились случаи поджогов военкоматов. В то же время сотни тысяч россиян вместо того, чтобы выходить на протесты и отстаивать свои права, бегут за границу.

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