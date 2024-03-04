Готова ли армия РФ терять самолеты ради тактических успехов на фронте: разъяснение ISW

У Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага на дальних подступах.

Высокие потери российской авиации, скорее всего, привели к значительному понижению ее активности на востоке Украины.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

По данным аналитиков, российская армия наверняка имеет около 300 различных истребителей КБ Сухого.

Предыдущие потери самолетов побудили российские войска временно снизить активность авиации по всей территории Украины на значительные периоды времени, хотя остается неясным, как долго продлится нынешняя "пауза".

Эксперты ISW также предполагают, что российские войска могут в дальнейшем смириться с ростом потерь в авиации и дальше пытаться наносить удары КАБам для поддержки российских наступательных операций. В таком случае российское командование, наверное, осознанно примет риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими успехами на востоке Украины.

Напомним:

В феврале 2024 года украинские силы смогли ликвидировать большое количество российских самолетов вдоль линии фронта на Восточном направлении. Войска РФ с 17 февраля потеряли 15 самолетов. Это явилось ответом на увеличение авиационного присутствия противника на этом участке.

Всего за неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских "сушек". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.

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