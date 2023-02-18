Готова ли Беларусь атаковать Украину: Подоляк оценил угрозу после крайнего заявления Лукашенко

На полигонах у Беларуси нет достаточного количества личного состава и техники для наступления на Украину.

Украинская разведка не видит в Беларуси признаков формирования ударных группировок, свидетельствующих о подготовке к наступлению.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Report.

"Мы понимаем прекрасно, что Беларусь находится в самом тяжелом политическом положении, потому что является союзником Российской Федерации и предоставляет России всю инфраструктуру для воздушных атак на территорию Украины, предоставляет ремонтную, обеспечительную инфраструктуру, отдала практически расконсервированную бронетехнику и т.д. Лукашенко очень точно отметил, что они будут брать участие в любых боевых действиях только на территории Беларуси. Соответственно , Украина не имела и не имеет цели заходить на территорию Беларуси, как не было цели заходить и на территорию Российской Федерации, это первое.Во- вторых, мы получаем разведданные, постоянно обновляются о том, что происходит в Беларуси. Мы не видим там формирования ударных штурмовых колонн", — прокомментировал Подоляк недавнее заявление Лукашенко.

Политик отметил, что для успешной атаки из Беларуси должно быть необходимое количество личного состава и техники. Этих ресурсов на территории РБ нет.

"Для эффективного нападения там должны формироваться группы из 70-80 тысяч военнослужащих, которые должны иметь с собой 1,5-2 тысяч разных видов бронетехники, 500-600 видов артиллерийских стволов, да и все, что необходимо для дальнейшего обеспечения. Мы не видим. формирование такой группировки, а видим периодический приезд туда частично мобилизованных российских военнослужащих, которые проходят тренировки на полигонах Белорус и. Но еще раз подчеркиваю, мы пока не видим подготовку Беларуси к участию в сухопутных операциях", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, перед встречей с Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его армия присоединится к российской войне в случае прямого нападения на Беларусь.

Готовы к самому худшему: ВСУ наращивают тренировки на украинско-белорусской границе

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.