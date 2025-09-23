Готова ли Швеция сбивать российские истребители, нарушающие ее границы: министр обороны дал однозначный ответ

Флаг Швеции / © pixabay.com

Швеция готова применить силу при необходимости и будет сбивать российские истребители, которые нарушат воздушное пространство страны.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщает Aftonbladet.

Глава Минобороны отметил, что «ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции», поэтому страна «вправе защищать свое воздушное пространство, в случае необходимости — с применением силы».

«В так называемом постановлении IKFN (о действиях армии при нарушениях территории Швеции — ред.) правительство дало Вооруженным силам инструкции относительно того, как следует обращаться с воздушными судами-нарушителями. Это включает право при необходимости применить оружие — с предупреждением или без него», — отметил Йонсон.

Напомним, Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения. Страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.

Воздушные провокации со стороны России

Отметим, что в сентябре российские военные отметились рядом демонстративных нарушений воздушного пространства стран НАТО.

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу. Около 20 дронов РФ залетели на территорию Польши и были сбиты силами ПВО и авиацией НАТО. У них не было боевых частей.

19 сентября российские истребители МиГ-31, запускающие аэробалистические ракеты Кинжал, на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии. Войска НАТО для перехвата подняли истребители F-35 военно-воздушных сил Италии.

На днях российские истребители нарушили зону безопасности Польши и пролетели над ее буровой платформой в Балтийском море.

Кроме того, на латвийском побережье обнаружили обломок русского дрона. Очередной инцидент с российским дроном на территории Латвии подчеркивает растущую угрозу для стран Балтии и НАТО.

В Литве предложили отвечать на подобные вторжения ущербом, как это сделала Турция в 2015 году с российским Су-25, залетевшим в ее воздушное пространство.

Об аналогичных намерениях заявили в Минобороны Великобритании.