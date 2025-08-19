Готова обеспечить безопасность Украины: еще одна страна присоединилась к неформальному союзу с НАТО

Япония присоединяется к гарантам безопасности Украины / © Associated Press

Реклама

Япония готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины, но что именно это будет включать, пока неизвестно.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Шигеру Ишиба, передает CNN со ссылкой на агентство Nippon.

«Мы тщательно обсудим, что наше государство может и должно сделать, в частности с точки зрения законодательства и возможностей, и будем играть соответствующую роль», — сказал Ишиба журналистам в своем офисе в Токио.

Реклама

В то же время премьер-министр подчеркнул, что Япония «пока не находится на той стадии, когда может предоставить детали» по поддержке, которую она может предложить Украине.

Хотя Япония не является официальным членом НАТО, она тесно сотрудничает с военным союзом. Комментарии Ишибы свидетельствуют о том, насколько многие западные страны готовы помочь защитить Украину в случае предстоящей агрессии России после заключения мирного соглашения, которое должно покончить с вторжением Москвы.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме европейские лидеры обсуждали, как они могут предоставить Украине гарантии безопасности в будущем, включая развертывание миротворческих сил.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 30 стран, включая Японию, работают над рамочным соглашением для укрепления безопасности Украины после прекращения огня или заключения полноценного мирного соглашения между Киевом и Москвой.